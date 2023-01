Detran vai leiloar veículos na capital paraense e em mais quatro municípios nos próximos dias

Interessados em adquirir um veículo novo ou mudar de automóvel terão uma boa oportunidade no final deste mês. O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran/PA) irá realizar nos dias 30 e 31 de janeiro, em Belém e nos municípios de Itaituba, Santarém, Marabá e Parauapebas, o primeiro leilão de veículos de 2023, a partir das 9h.

Quem estiver interessado em arrematar um carro ou uma motocicleta pode examinar os itens oferecidos já na próxima semana, entre os dias 23 a 27, das 9h às 17h, quando os pátios serão abertos para visitações. Os veículos disponíveis para lances foram recolhidos ou removidos em fiscalizações de trânsito.

Para participar do leilão, os interessados terão que realizar o cadastro no site Vip Leilões. Os lances serão efetuados de forma online, a partir do preço mínimo de avaliação que consta nos anexos publicados junto com o edital. Tanto o edital como os anexos e a relação de veículos podem ser acessados presencialmente na área de atendimento do órgão ou pelo site do Detran/PA.