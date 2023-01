Rodovias paraenses não registraram acidentes com vítimas no período de final de ano

As estradas paraenses não registraram casos de acidentes com vítimas nas festas de final de ano. A informação é do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), que atua, através da operação Festas Seguras 2022, nas rodovias estaduais, as PAs, e no trecho da BR-316, do km 0 ao km 18, abrangendo 26 municípios.

A operação continua até a próxima segunda-feira (9), mas os períodos de Natal e Ano Novo são considerados os mais críticos em termos de fluxo de veículos. Por isso, para o Detran, passar essas datas sem mortes no trânsito mostra os resultados positivos do trabalho do órgão voltado à prevenção de acidentes e preservação da vida.

"Ficamos muito felizes com este resultado nas nossas áreas de jurisdição, graças ao nosso trabalho de fiscalização, operação e educação no trânsito", ressaltou o diretor Técnico Operacional, Bento Gouveia.

Alcoolemia

A operação Lei Seca, que integra a “Festas Seguras”, é realizada especialmente nos balneários. Dos 24 mil testes com etilômetro realizados, cerca de 1,3% apresentaram alguma alteração, seja infração ou crime de trânsito. Até o momento, o Detran registrou 69 crimes de trânsito motivados por pessoas dirigindo sob a influência de bebida alcoólica.

Outra infrações observadas pelos agentes são conduzir veículo não licenciado, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem capacete, dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou equivalente e transitar com o veículo em acostamento.

Ao todo, 271 agentes de fiscalização do órgão integram a operação.