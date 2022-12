Detran inicia operação que intensifica as fiscalizações de final de ano

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) inicia nesta sexa-feira (23) a Operação Festas Seguras 2022. A operação, tradicional de final de ano, servirá para intensificar a segurança viária e tranquilidade durante o período. Os agentes estarão presentes em diversas localidades e balneários que normalmente registram aumento na circulação de pessoas e veículos.

A operação será realizada em parceria com os demais órgãos de segurança pública do Estado. O plano de ação do órgão de trânsito é definido com base na observação de municípios e distritos com maior demanda pela população, com foco na preservação da vida através da prevenção, educação e fiscalização de trânsito e tráfego, além do combate à alcoolemia e verificação da correta documentação do condutor e do veículo, com busca de resultados sem a incidência e ocorrências de acidentes de trânsito, evitando os excessos e infrações que coloquem em risco a vida no trânsito.

Ao todo, serão 271 agentes de fiscalização do Detran distribuídos por 26 municípios (Acará, Marituba, Tailândia, Bragança, Ananindeua, Abaetetuba, Altamira, Barcarena, Breves, Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, Goianésia do Pará, Itaituba, Marabá, Marapanim, Mojuí dos Campos, Paragominas, Parauapebas, Redenção, Santarém, São Félix do Xingu, Tucuruí e Vigia) e prossegue até o dia 9 de janeiro de 2023.

As operações na Rodovia BR–316 e Região Metropolitana, Santa Bárbara/Benevides e a ação de fiscalização na Alça Viária contará serviços por escala durante 24 horas. Nos demais municípios, os horários das atividades para o emprego das ações serão definidos em conjunto com os demais órgãos da segurança pública a fim de não comprometer a descontinuidade dos serviços.

Em Salinópolis, balneário mais procurado no Estado, as operações serão desempenhadas nas rodovias PA-124 e PA-444, sendo estendidas às praias do Atalaia e Farol Velho, em turnos onde há maior fluxo de veículos e pessoas. Serão realizadas ações de controle de fluxo de veículos, barreiras de fiscalização com uso do etilômetro, emprego e uso de radar medidor de velocidade e apoio ao sistema de segurança de acordo com a necessidade conforme acionamento realizado pelo Núcleo Integrado de Operações (NIOP).

Os postos de regularização localizados nas rodovias PA-124, em Salinópolis e PA-391, em Mosqueiro, atuarão com suporte tecnológico dos radares OCR (reconhecimento Óptico de Caracteres), sistema que permite, a partir da identificação da placa, a checagem da situação dos veículos, se estão com atraso de licenciamento, clonados ou se tem algum impedimento judicial ou mesmo dívidas em financiamentos.