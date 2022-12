Vai sair de Belém neste fim de ano? Confira rotas alternativas

O fluxo de pessoas que deixam Belém rumo ao interior do estado aumenta significativamente próximo às festas de fim de ano. Para grande parte dos viajantes, a rodovia BR-316 é o caminho escolhido, o que anualmente costuma causar longos congestionamentos. Normalmente, a via recebe mais de 80 mil veículos por dia e, nesta época, com as obras de reconstrução para implantação do BRT Metropolitano, no trecho que atravessa Ananindeua, o risco é que a situação do trânsito piore.

De acordo com o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), órgão responsável pela execução do projeto de reestruturação dos primeiros 10.8 km da BR, usar rotas alternativas é a melhor saída para o problema.

“As pessoas que não forem fazer paradas na BR-316, podem utilizar alternativas para sair ou entrar na cidade. Quem entra pela avenida Independência tem acesso a várias rotas para chegar ao centro da cidade. Hoje, quem precisa chegar à Arthur Bernardes, por exemplo, não precisa ir para o centro de Belém. Quem mora em Ananindeua e Marituba pode chegar à Universidade Federal do Pará, por exemplo, sem precisar ir pelo centro da cidade utilizando a avenida João Paulo II”, explica o engenheiro Eduardo Ribeiro, diretor geral do NGTM.

Conheça rotas alternativas para entrar e sair de Belém

Estudos conjuntos dos órgãos responsáveis pelo tráfego no Estado apontam a avenida Independência, localizada no km 9, como principal alternativa para quem está de saída da Região Metropolitana de Belém e para quem já acessa a BR-316 próximo à Alça Viária.

Para quem segue no sentido capital, também é possível usar a via para evitar o trânsito mais lento no trecho em obras nos quilômetros iniciais da BR.

A Independência dá acesso às avenidas Mário Covas e Augusto Montenegro – para seguir para Icoaraci; e Rodovia do Tapanã e avenida Padre Bruno Sechi, para seguir para o centro.

Outra rota que pode ser utilizada pelos condutores é a avenida João Paulo II, pelo viaduto do Coqueiro, em Ananindeua. Quem deseja sair da capital, pode seguir pela avenida João Paulo II e já pegar a rodovia BR-316 na altura do km 4, evitando o trecho em obras. O mesmo serve para quem deseja chegar à capital, pode utilizar o viaduto para seguir pela avenida João Paulo II até o centro.