Obras de macrodrenagem mudam trânsito no centro de Belém; veja ruas afetadas

Duas vias do centro de Belém terão o trânsito desviado por conta das obras de macrodrenagem executadas por uma empresa contratada pela Prefeitura. A principal mudança acontecerá na travessa Padre Eutíquio, no perímetro compreendido entre a rua dos Tembés e a travessa Quintino Bocaiúva, que terá interdição total. As obras e as alterações no trânsito devem durar por um período de 60 a 90 dias.

A travessa dos Apinagés deixará de ter sentido único para funcionar em mão dupla, no perímetro que fica entre a avenida Alcindo Cacela e rua São Miguel. A mudança também deve ser mantida por um prazo de 60 a 90 dias, com o objetivo de receber o fluxo do trânsito da Padre Eutíquio, enquanto durarem as obras de macrodrenagem.

Nesse período, a própria empresa que está a serviço da Prefeitura ficará responsável pela sinalização das mudanças aos motoristas, com o apoio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (SeMOB) na organização do fluxo. Eventualmente, conforme necessidade da obra, poderá ocorrer um desvio para a avenida Alcindo Cacela.