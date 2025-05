Morre o empresário paraense Josiel Martins, aos 83 anos

Morreu nesta segunda-feira (5), aos 83 anos, o empresário Josiel Rodrigues Martins, que esteve à frente de diversos empreendimentos em diferentes áreas de atuação no Pará. Ele começou a se destacar no ramo empresarial em Capanema, no nordeste do Estado. Com a expansão de seus negócios, tornou-se um empresário de destaque na região Norte.

Entre as empresas mais conhecidas de Josiel está a tradicional rede de postos Pombal, que divulgou uma nota de pesar nas redes sociais pela morte de seu fundador e presidente: “Sua partida deixa um vazio profundo em todos nós, mas também um legado que jamais será esquecido”. A causa da morte não foi divulgada.

A nota acrescenta que o empresário foi um líder visionário, que guiou suas empresas com ética, dedicação e grande senso de responsabilidade. “Ele transformou nossos locais de trabalho em exemplos de excelência, sempre preocupado com o bem-estar de todos que fazem parte dessa grande família. Sua liderança e visão de futuro inspiraram e motivaram muitos de nós ao longo de sua trajetória. Neste momento de dor, nos unimos à família, amigos e a todos os colaboradores do Grupo JRM, Postos Pombal. Que a memória de sua contribuição e o exemplo de sua vida sigam nos inspirando a continuar com seu trabalho e seus valores”, conclui o texto.

Josiel também era pai de Eslon Martins, ex-prefeito de Capanema, que compartilhou um post em suas redes sociais:“É com imensa tristeza que nos despedimos de Josiel Rodrigues Martins, presidente do Grupo JRM. Sua visão, coragem e legado seguirão vivos em cada passo do nosso caminho. Nossos mais sinceros sentimentos à família, amigos e a todos que caminharam ao seu lado”.

Conforme informações divulgadas pela família, o velório terá início às 10h, na Igreja Mensagem da Paz Verdade e Vida, em Capanema. O culto fúnebre está marcado para as 15h.