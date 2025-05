Alckmin: parlamento deve discutir e enfrentar escala 6x1; redução de jornada é tendência

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira, 6, que a redução na jornada de trabalho é uma tendência verificada no mundo inteiro e defendeu que o Congresso enfrente o debate sobre a escala 6x1. Alckmin foi questionado sobre sua posição em torno da revisão dessa jornada em almoço promovido pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE).

Ele pontuou, por sua vez, que situações desiguais no mundo do trabalho não podem receber um tratamento uniforme.

"Em algumas áreas da indústria a escala já não é 6x1. O Parlamento deve discutir, enfrentar, e com papel importante dos sindicatos opinando, esse setor pode avançar mais, esse setor pode avançar menos", citou Alckmin.