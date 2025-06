Pará tem R$ 245 milhões do 2º lote da restituição do IRPF pagos nesta segunda-feira (30)

O pagamento do segundo lote da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF 2025) será pago pela Receita Federal do Brasil (RFB) nesta segunda-feira (30), mas está disponível para consulta desde às 10h do dia 23. No Pará, o valor total pago será de R$ 245.865.508,18, distribuídos entre os 143.737 contribuintes aptos ao recebimento. Esse lote também contempla restituições residuais de exercícios anteriores. Ao todo, serão R$ 11 bilhões depositados em todo o país, o que configura um marco no pagamento, sendo o maior valor já liberado em um único lote desde que o sistema foi criado.

Em toda a segunda região fiscal, composta pelos estados da região Norte do país, com exceção do Tocantins (TO), o valor total destinado o valor total de R$ 525.638.191,13, distribuídos entre os 314.077 contribuintes. As regiões fiscais são divisões territoriais administrativas adotada pela RFB para organizar as atividades em todo o país e facilitar a gestão das unidades da Receita em diferentes estados. Além do Pará, a segunda região também integra os estados do Amazonas (AM), Amapá (AP), Acre (AC), Rondônia (RO) e Roraima (RR).

No total, a delegacia da RFB, em Belém, atende a 89.959 contribuintes, o que também inclui unidades jurisdicionadas, terão direito a R$ 171.447.783,60. Na unidade de Marabá, serão R$ 49.423.711,89 para 35.581 contribuintes, enquanto em Santarém são R$ 24.994.012,69 para 18.197.

Prioridade

Do valor total desse reembolso no país, cerca de R$ 1.780.688 será destinado a grupos com prioridade garantida por lei. No caso de idosos, serão cerca de 148.090 restituições aos acima dos 80 anos e 1.044.585 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos, como informa a RFB. Contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave somam 91.363 restituições, enquanto contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério totalizam 496.650.

Além das prioridades legais, os contribuintes que optaram pela declaração pré-preenchida ou por receber a restituição via PIX também serão priorizados. Para a categoria serão destinadas 4.764.634 restituições.

VEJA MAIS

Consulta

Para consultar a restituição, o contribuinte precisa consultar a página oficial da Receita, na opção “Meu Imposto de Renda”, e, posteriormente, em “Consultar a Restituição”. Na página, há orientações e canais de prestação de serviço, com possibilidade de consulta completa ou simplificada da situação da declaração. Também é possível realizar a consulta através do aplicativo da Receita em aparelhos como tablets e celulares.

A RFB ainda informa que nos casos onde o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, é possível requerê-lo pelo portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal. Para acessá-lo basta buscar pelo menu Declarações e Demonstrativos, seguir na opção “Meu Imposto de Renda” e clicar em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".