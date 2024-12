Empresário do ramo de energia solar morre em acidente na BR-222, no sudeste do Pará

O empresário Emanuel Nunes Almeida Vale, de 40 anos, morreu na última sexta-feira (29) em um grave acidente de trânsito na BR-222, entre os municípios de Rondon do Pará e Abel Figueiredo, no sudeste do estado. Ele estava sozinho em uma caminhonete e retornava de uma viagem de trabalho quando o veículo saiu da pista e capotou várias vezes.

Segundo informações do site Correio de Carajás, o acidente aconteceu por volta das 20h. Emanuel, que atuava no ramo de energia solar, voltava da cidade de Castanhal, no nordeste paraense. As causas do acidente ainda não foram confirmadas oficialmente.

Motoristas que trafegavam pela rodovia no momento do ocorrido foram os primeiros a prestar socorro, mas o empresário já estava morto. Equipes policiais e de socorro de Abel Figueiredo estiveram no local para realizar os procedimentos necessários e a remoção do corpo.

O corpo de Emanuel está sendo velado na Catedral de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Marabá Pioneira, em Marabá. O sepultamento será realizado na manhã deste domingo (1º), às 10h. Ele deixa esposa e dois filhos.