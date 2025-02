Morre empresário do ramo da navegação Cypriano Sabino de Oliveira, pai do ministro Celso Sabino

O empresário do ramo da navegação Cypriano Sabino de Oliveira morreu aos 86 anos neste domingo (16/02). Ele é pai do ministro do Turismo, Celso Sabino, da secretária municipal de Cultura e Turismo de Belém, Cilene Sabino, e do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA), Cipriano Sabino Junior. Ele já vinha lutando contra a doença de Alzheimer há alguns anos, e nos últimos 20 dias precisou ser hospitalizado por uma infecção. No último sábado (15/02), precisou ser entubado, mas não resistiu e, na noite deste domingo (16/02) faleceu às 21h15 no Hospital Beneficente Portuguesa.

Pai de 12 filhos, um já falecido, o empresário deixa a esposa, 27 netos e 22 bisnetos. O velório está sendo realizado, nesta segunda (17/02), na capela do Recanto da Saudade, na Rua Domingos Marreiros, 1536 (Entre 3 de Maio e 14 de Abril). O sepultamento será às 14 horas.

Filhos lamentam morte

Em suas redes sociais, Celso e Cilene lamentaram a perda do pai. “Com profundo pesar, me despeço do meu amado pai. Homem que foi minha referência. Me ensinou o valor do trabalho”, escreveu o ministro.

Já a secretária publicou um vídeo com imagens de vários momentos ao lado do pai. "A saudade já começa a ser imensa, mas sou grata por todos os momentos que tivemos juntos. Seu amor, sabedoria e força marcaram minha vida de maneiras que palavras não conseguem expressar. Ele me ensinou tanto sobre resiliência e generosidade, e, mesmo partindo, seus ensinamentos e lembranças viverão em mim para sempre".

Sabino teve destaque no setor de navegação e transporte rodoviário

Sabino foi empresário do ramo da navegação e transporte rodoviário de cargas. Ele nasceu no município de Prainha, na região Oeste do Pará, às margens do rio Itanduba.

O pai do ministro Celso Sabino começou a jornada empreendedora com um barco de madeira nomeado Oliveira, transportando cargas nos rios da Amazônia, empreitada à qual depois de alguns anos tornou-se a Sabino Navegação (Sanave), uma das maiores empresas de navegação e transporte rodoviário da região Norte.

A empresa cresceu e levou os serviços para mais de 7 estados do Brasil. Em maio de 2024, o empresário Cypriano Sabino de Oliveira foi uma das personalidades homenageadas pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em um evento realizado em Belém para homenagear os pioneiros da navegação fluvial no Pará. A premiação foi um reconhecimento aos profissionais da região que desbravaram os rios da Amazônia e impulsionaram o desenvolvimento da região.

Lula exalta legado de pai de ministro

O presidente Lula lamentou, na manhã desta segunda (17/02), a morte do empresário Cypriano Sabino de Oliveira, pai do ministro do Turismo Celso Sabino. Cypriano já vinha lutando contra a doença de Alzheimer há alguns anos, e nos últimos 20 dias precisou ser hospitalizado por uma infecção. No último sábado (15/02), precisou ser entubado, mas não resistiu e, na noite deste domingo (16/02) faleceu às 21h15 no Hospital Beneficente Portuguesa.

Em uma rede social, o presidente reconheceu o legado do emprensário do ramo de navegação e transporte rodoviário de cargas.

"Quero expressar meus profundos sentimentos pelo falecimento de Cypriano Sabino de Oliveira. Empresário de sucesso no Pará, é reconhecido como um dos pioneiros da navegação e comércio nos rios da região. Ao seu filho, o nosso querido ministro Celso Sabino, deixo meu abraço solidário. E a toda a família e amigos de Cypriano, transmito o desejo de que o conforto logo chegue a seus corações", escreveu Lula.

Senador paraense cita qualidades do empresário

Beto Faro (PT), senador eleito pelo Pará, também se manifestou em uma rede social sobre a morte de Cypriano Sabino de Oliveira. O parlamentar mencionou que o pai do ministro Celso Sabino foi "um homem de visão, dedicação e legado excepcional para nossa região."

Segundo o político, Cypriano foi um empresário de grande contribuição para o setor de navegação e para o desenvolvimento do Pará.

Tribunal de Contas emite nota de pesar

O Tribunal de Contas do Pará (TCE-PA) emitiu uma nota de pesar no final da manhã desta segunda (17/02). No comunicado, o órgão informou o falecimento do empresário, destacando que ele era pai do conselheiro Cipriano Sabino, membro do TCE-PA.

Na nota, há a confirmação do sepultamento para esta segunda (17/02) a partir das 14h.