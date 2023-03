'Pipira' é morto a facadas pelo 'Curió' após discussão em Monte Alegre

Um homem, identificado apenas como Francisco, apelidado de “Pipira”, foi morto a facadas na madrugada desta terça-feira (14) após uma briga durante bebedeira na rua Rui Barbosa, com a travessa Doutor Loureiro, bairro Cidade Alta, em Monte Alegre, oeste do Pará. Ozenildo José de Oliveira, “Curió”, foi preso pelo homicídio. A polícia disse que a motivação do assassinato teria sido que Pipira jurou Ozenildo de morte.

Segundo a Polícia Militar, Francisco e Ozenildo seriam moradores em situação de rua e estavam bebendo quando o crime ocorreu.

Uma guarnição do 18º Batalhão foi acionada ao caso. Curió fugiu da cena do crime, mas foi capturado pelos militares no entorno do local onde o crime ocorreu. A PM apreendeu a arma e foi apresentada junto com o suspeito na delegacia da cidade.

Francisco confessou o crime pela manhã desta terça-feira (14). Ele permanece à disposição da Justiça.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.