'Ronaldinho' é morto a facadas após confusão em barraca de lanche de Igarapé-Açu; suspeito foi preso

Uma briga terminou a noite de sexta-feira (17) com um homem morto a facadas em Igarapé-Açu, nordeste paraense. A vítima, identificada como Ronaldo Oliveira Melo, conhecido pelo apelido de “Ronaldinho”, de idade não revelada, teria sido morto em uma barraca de lanche próximo à praça Nações Unidas. O suspeito de cometer o crime, Breno José Silva Cardoso, 28 anos, foi preso pela Polícia Militar horas após o crime ser cometido.

De acordo com o relatório da PM, agentes do 5º Batalhão foram informados por um funcionário de um hospital da cidade, de que dois homens deram entrada com lesões de arma branca. Somente depois que os militares chegaram no local, por volta de 22h15, que verificaram dupla hospitalizada se tratava de Ronaldinho e Breno.

A vítima morreu ainda na unidade de saúde de Igarapé-Açu. A polícia descobriu que Ronaldinho e Breno brigaram, mas não souber dizer o motivo da confusão.

O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia da cidade para realizar os devidos procedimentos.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil do Pará e aguarda retorno.