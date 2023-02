Briga entre irmãs termina com esfaqueamento, em Oeiras do Pará

Como resultado de uma briga entre duas irmãs, na noite de domingo (12), no Município de Oeiras do Pará, no nordeste do Estado, uma das mulheres foi esfaqueada e se encontra em estado delicado de saúde. A vítima foi golpeada com uma faca e sofreu grande perda de sangue, tendo sido levada às pressas para o hospital municipal.

A acusadade ter sido a autora do esfaqueamento foi encaminhada por policiais até a Delegacia de Oeiras do Pará, para os procedimentos específicos relacionados ao caso, inclusive, depoimento.

A Polícia levanta informações acerca da causa do desentendimento entre as irmãs e a violência em questão.