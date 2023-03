Modelo e influencer Jeff Thomas é encontrado morto em casa aos 35 anos

O modelo e influenciador Jeff Thomas foi encontrado morto na última terça-feira (14/3), ao lado do seu prédio, em Miami, nos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pelo TMZ, as suspeitas dos policiais é de que ele tenha tirado a própria vida.

"Jeff Thomas" possui 120 mil seguidores nas redes sociais e já foi visto com grandes personalidades como Megan Fox e Kim Kardashian. O corpo do modelo foi encontrado no dia 8 de março e a causa da morte ainda não foi confirmada.

Além de ser modelo, principalmente de roupas íntimas, "Jeff Thomas" usava as redes sociais para mostrar sua rotina de treinos e alimentação saudável.

Na última publicação de "Jeff" no Instagram, amigos e admiradores do modelo deixaram últimas mensagens de amor e carinho. "Meu doce Jeff, há um vazio tão grande. Eu sei que no fundo você sabe disso. Você sabe que te amamos muito e sempre quisemos o melhor para você", comentou uma seguidora.

"Nunca sabemos o que as pessoas realmente estão passando. Vou usar isso como um lembrete para perguntar às pessoas como elas são mais, mesmo quando parecem felizes por fora. Descanse em paz, Jeff", disse outra.