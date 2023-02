Jian Kayo, goleiro do Ituano com passagem pelo São Paulo é encontrado morto em casa

O Ituano-SP informou através das redes sociais a morte do goleiro Jian Kayo, de 21 anos, encontrado em casa, na noite do último sábado (18). As causas do óbito ainda seguem desconhecidas pelas autoridades que investigam o caso.

“Com muita tristeza e consternação, o Ituano FC comunica o falecimento do atleta JIAN KAYO GOMES SOARES. Seu corpo foi encontrado sem vida, em sua residência, na noite deste sábado. Assim que possível, após liberação pelas autoridades e Família, divulgaremos mais informações”, diz a nota do clube, trazendo ainda um breve histórico de sua carreira.

“O goleiro Jian Kayo, nascido no Paraná, tinha 21 anos. Chegou para o sub 20 do Ituano em 2021 e foi titular no Campeonato Paulista daquele ano, titular na Copa São Paulo de 2022 e também no Paulista do mesmo ano. Promissor e de qualidade, foi promovido ao elenco de profissionais para 2023. Lamentamos profundamente esta grande perda, direcionando nossas orações a ele, sua Família e amigos".

O jogador estava há dois anos no Galo de Itu, onde atuava como terceiro goleiro e disputou diversas partidas pela base, incluindo o Paulista Sub-20 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022. Jian não chegou a jogar pelo time profissional.

A perda do jovem atleta consternou a torcida e os clubes por onde passou. O goleiro foi criado nas categorias de base do São Paulo e o clube também manifestou pêsames pela partida. “Com enorme pesar e consternação, o São Paulo FC lamenta a morte do goleiro Jian Kayo, que passou pela base em Cotia e estava no Ituano. Nossas condolências e solidariedade à família, aos amigos e ao Ituano, desejando que todos encontrem forças neste momento de dor”, disse o Tricolor Paulista.