Jogador escapa da pena de morte e é condenado a 26 anos de prisão

Um jogador Iraniano foi condenado a 26 anos de prisão após ter sido acusado de traição por se envolver em manifestações a favor das mulheres. As informações são do portal Metrópoles.

Inicialmente, foi cogitada a possibilidade do atleta Amir Nasr Azadani ser executado por enforcamento depois de participar do protesto que contestava as autoridades do país pela morte de Mahsa Amini. No entanto, quando surgiu a possibilidade do enforcamento, diversas personalidades do futebol, incluindo a FIFPro, uma organização representativa a nível mundial para jogadores profissionais de futebol, se posicionaram em defesa do jogador.

VEJA MAIS

“A FIFPRO está chocada e enojada com relatos de que o jogador de futebol profissional Amir Nasr-Azadani pode ser executado no Irã depois de fazer campanha pelos direitos das mulheres e pela liberdade básica em seu país. Nos solidarizamos com Amir e pedimos a remoção imediata de sua punição.”, escreveu a organização.

O jogador Iraniano foi detido e acusado de participar de um “grupo armado e organizado que tem a intenção de atacar a República Islâmica do Irã”.

O atleta também foi alvo da acusação de “incorrer em crimes contra a ordem pública, reunir e conspirar para violar a segurança do país”, além de cometer ‘moharebé’, “um crime contra Deus”, segundo informações da rede ‘Iran International’, reproduzida pela agência de notícias DPA.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).