Servidor federal estaria usando drogas junto com o suspeito quando foi morto, diz preso

​Igor Diniz da Silva, suspeito de assassinar o servidor público federal Jorge Luís Rodrigues Pereira, 64, diz, em vídeo que circula nas redes sociais, que estava usando drogas junto com a vítima quando os dois entraram em uma discussão, resultando na morte de Jorge Luís. O vídeo foi feito durante a prisão de Igor, na tarde de segunda-feira (27), em Moju, nordeste paraense.

Nas imagens, Igor relata que tanto ele quanto Jorge Luís estavam sob efeito de entorpecentes e que o servidor havia feito algumas ameaças, o que motivou a reação agressiva por parte do suspeito: "Eu tive uma discussão com ele lá, aí eu peguei um 'tamborete', bati na cabeça dele, porque ele estava me ameaçando, e ele caiu logo lá. Ele estava me ameaçando direto".

A pessoa que grava o vídeo chega a perguntar se a dicurssão com o servidor federal girava em torno de dívidas relacionadas a drogas, mas Igor nega, dizendo que eles apenas estavam usando as substâncias. Porém, em seguida, chega a comentar que ele próprio possui dívidas por drogas, mas não fica claro a quem estava devendo.

Igor descreve, ainda, que chegou a desferir dois golpes contra a cabeça de Jorge Luís, que ficou caído no chão e, em seguida, Igor decide fugir usando o carro da vítima. "O carro era dele e eu vim embora. Eu trouxe só isso mesmo, e o celular dele também".

O caso

O servidor público federal Jorge Luís Rodrigues Pereira, mais conhecido como “Jorginho”, 64 anos, foi encontrado na noite de domingo (26), dentro do apartamento dele no conjunto Império Amazônico, bairro do Souza, em Belém. Na tarde de segunda-feira, 27, ​Igor Diniz da Silva foi preso na cidade de Moju, suspeito do assassinato. Segundo a Polícia Civil, Igor utilizava o carro da vítima para a fuga, quando foi abordado por policiais militares. Dentro do veículo, a polícia apreendeu uma grande quantidade de maconha. O suspeito deverá responder por latrocínio – roubo seguido de morte. Na delegacia, o rapaz confessou o crime.