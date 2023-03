Servidor federal é encontrado morto dentro de apartamento em Belém

​O servidor público federal Jorge Luís Rodrigues Pereira, mais conhecido como “Jorginho”, 64 anos, foi encontrado morto, na noite deste domingo (26), dentro do apartamento dele no conjunto Império Amazônico, bairro do Souza, em Belém. O homem apresentava uma lesão na região da cabeça, possivelmente causada por uma paulada. Além disso, estava com os pés e mãos amarrados.

O rosto da vítima estava coberto por um travesseiro. A suspeita da Polícia Científica do Pará (PCP) é de morte por asfixia. Não há informações sobre a autoria do crime. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, o carro do servidor foi furtado e encontrado na cidade de Castanhal, nordeste paraense. O automóvel teria sido abandonado nas proximidades de um bar. As primeiras informações repassadas à polícia são de que o dono do estabelecimento estranhou a permanência do veículo ali e resolveu se aproximar.

Dentro do carro, foi encontrado um chip que seria do celular de Jorge. O proprietário do bar, então, colocou o chip em outro aparelho e fez contato com uma irmã da vítima, a qual reside em Macapá, no estado do Amapá. A mulher acionou uma vizinha de Jorge, que tinha a chave do apartamento, e pediu para que fosse verificado se estava tudo bem com ele.

Ao entrar no apartamento, a vizinha localizou o corpo do servidor e comunicou a família, assim como as autoridades policiais. O corpo estava em processo inicial de decomposição. A suspeita é de que a vítima tenha sido assassinada na madrugada de sábado (25), pois “Jorginho” ainda teria sido visto, sexta-feira (24) à noite, na praça do conjunto, na companhia de um homem, com quem possivelmente tinha um relacionamento amoroso.

Jorge era natural do Maranhão. Atuava como técnico florestal do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Moradores do conjunto Império Amazônico ficaram chocados com a morte dele. O servidor era conhecido pelo bom comportamento e educação com a qual tratava a todos ali.