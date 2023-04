Corpo com marcas de tiros é encontrado boiando no rio Tocantins, em Marabá

​O corpo de um homem, ainda sem identificação, foi encontrado boiando no final da manhã desta quinta-feira (6), por volta das 11h, nas águas do rio Tocantins, em Marabá, no sudeste do Pará. Testemunhas relataram que a vítima, supostamente, apresentava marcas de perfurações por arma de fogo.

Uma equipe da Polícia Militar se deslocou para o local e isolou a área, até a chegada da Polícia Científica do Pará (PCP), que analisou e removeu o cadáver para a sede do Instituto Médico Legal (IML). Os PMs também realizaram rondas na tentativa de localizar os autores do crime, mas ninguém foi preso.

A polícia não informou se a vítima foi assassinada ali mesmo ou apenas desovada no local. Exames e testes realizados pela PCP deverão apontar a c​​ausa exata da morte, bem como a dinâmica do ocorrido. A partir dos laudos produzidos pela Polícia Científica, também será possível levantar informações que ajudem a identificar os suspeitos do crime.

A Polícia Civil de Marabá abriu inquérito para investigar a motivação e autoria do assassinato. Informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.