Jovem supostamente envolvido com tráfico de drogas é morto a tiros em Ananindeua

​Tiago Sousa da Silva foi morto a tiros na noite da última segunda-feira (3), na alameda Vitória, bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua, na Grande Belém. A vítima supostamente tinha envolvimento com tráfico de drogas e seria usuária de entorpecentes. Tiago também já teria várias passagens pela polícia e havia sido preso.

No local do crime, familiares do rapaz não souberam informar se ele vinha sofrendo algum tipo de ameaça. A motivação e autoria do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Pará. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso. Não há detalhes sobre a dinâmica do ocorrido.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para a ocorrência e isolaram a cena do crime, até a chegada das polícias Civil (PC) e Científica do Pará (PCP). O corpo do jovem foi analisado e removido para a sede do Instituto Médico Legal (IML). No local, prevaleceu a “lei do silêncio”. Ninguém se manifestou como testemunha do assassinato.

Peritos coletaram vestígios, como cápsulas de munição, que poderão ajudar a polícia a identificar os responsáveis pelo homicídio.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.