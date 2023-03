Homem é baleado e morto em Icoaraci na noite desta sexta (31)

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (31), no cruzamento da travessa Santa Rosa com a rua Coronel Juvêncio Sarmento, bairro do Cruzeiro, em Icoaraci, distrito de Belém. Não há informações sobre a motivação e autoria do crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito. Equipes da Polícia Científica farão a análise e remoção do cadáver.

