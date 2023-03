Homem é morto dentro de barraco em garimpo de Itaituba

Um homem, identificado apenas pelo apelido de “Mateuzinho”, foi encontrado morto na quarta-feira (29) em um barraco no garimpo Castanheira, localizado em Itaituba, região sudoeste do Pará. O dono do local onde a vítima foi assassinada, se trata de Gilson Nabate Morais, conhecido como "Gitola". A causa da morte e a motivação do crime não foram reveladas. As informações são do Portal Giro.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi informada de que uma guarnição se deslocou até o endereço e encontrou Mateuzinho morto. Testemunhas disseram aos policiais que os autores do crime fugiram antes da chegada da PM. Os únicos detalhes que a polícia conseguiu sobre os suspeitos era de que se tratavam de dois homens altos e morenos.

Com isso, um homem com essas características foi conduzido para prestar esclarecimentos no Posto Policial Destacado (PPD). Além dele, Gilson e uma outra testemunha foram encaminhados para prestar depoimento no PPD. Todos foram levados à 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba para que sejam realizados os procedimentos legais cabíveis.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.