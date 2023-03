Operação 'Curupira': desarticula garimpo ilegal e áreas de desmatamento em Novo Progresso (PA)

No segundo dia após a instalação da base fixa da Operação "Curupira" no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, a ação contra crimes ambientais desarticulou, na quarta-feira (15), um garimpo ilegal e áreas de desmatamento. As ações mobilizaram equipes da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Os técnicos e militares atuaram em incursões em áreas próximas ao município.

A partir da base fixa operacional na sede de Novo Progresso, o comboio das viaturas iniciou a diligência em direção à primeira área alvo das fiscalizações, identificada pelo levantamento da Semas. Essa área funcionava como garimpo ilegal localizado próximo à BR-163, que dá acesso ao município, a 50 quilômetros da sede.

No local, as frentes de atuação fiscalizaram uma área com grandes pontos de degradação, acampamentos, alguns utensílios e maquinários. Ali, os técnicos da Semas fizeram os primeiros procedimentos, enquanto peritos da Polícia Científica do Pará levantavam informações para confecção de laudos periciais.

Nenhum responsável ou integrante do acampamento foi encontrado. As equipes prosseguiram com a desarticulação do garimpo ilegal. No local, foram inutilizadas as estruturas e os maquinários. Ainda durante as diligências, outros pontos próximos foram investigados para verificar se serviam como apoio.

Após as ações, a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar a propriedade e a degradação ambiental e hídrica. A Semas lavrou dois autos de infração, dois termos de embargos, dois termos de apreensão, um termo de inutilização e outro termo de depósito.

Desmatamento

Em outro ponto, próximo da localidade de Castelo de Sonhos, na região da Gleba Gorotire, distante 75 quilômetros de Novo Progresso, as equipes fiscalizaram uma área identificada por desmatamento de 61,15 hectares e outra com área de garimpo equivalente a 5,4 hectares. No local, foi apreendida uma motosserra. O inquérito policial vai investigar a autoria da propriedade.

O coordenador da base fixa, tenente-coronel PM Celton de Jesus, observa que a operação contra crimes ambientais é permanente. “Nós pudemos ir em duas frentes, a primeira em área de garimpo configurado, e por segundo, em uma área de desmatamento onde o proprietário não se encontrava, mas será notificado pela Polícia Civil. A operação, que é contínua, seguirá com ações em outras frentes, com o apoio e integração dos órgãos, que é fundamental”, destacou.

Equipamentos e maquinário são inutilizados durante ação no sudoeste do Pará (Foto: André Macedo / Ag. Pará)

Operação "Curupira"

Para garantir a presença contínua e ações de curto, médio e longo prazo, a Operação “Curupira” inicialmente instalou-se em São Félix do Xingu, no sudeste paraense, como primeira base fixa, seguida pelas unidades de Uruará e Novo Progresso.

Mais de 150 agentes de Segurança Pública e servidores estaduais das áreas ambiental e de fiscalização atuam a partir das três bases fixas em ações que já resultaram no embargo de áreas, apreensão de materiais, prisão de pessoas e fiscalizações terrestres e aéreas.

Participam da "Operação Curupira" as polícias Militar, Civil e Científica, Corpo de Bombeiros Militar e da Semas e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Segup, é responsável pelo apoio logístico e aéreo nas ações.