Operação 'Curupira': nova base é instalada em Novo Progresso (PA)

A Operação "Curupira", do Governo do Pará, prestes a completar um mês de funcionamento, acaba de ganhar mais uma base fixa – a terceira – para garantir a fiscalização e combate à ilícitos ambientais. Na manhã desta segunda-feira (13) em Novo Progresso, no sudeste do Estado, a nova base recebeu os agentes das forças para alinhamento operacional e a presença do Estado em áreas consideradas críticas.

A "Curupira" mobiliza técnicos das secretarias de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), juntamente com órgãos de Segurança do Estado e Fiscalização. A implantação da Base Novo Progresso faz parte da terceira fase da “Operação Curupira”, que envolve 85 agentes de segurança e terá a utilização de um helicóptero para apoio logístico.

VEJA MAIS

O secretário adjunto de Gestão Operacional da Segup, Luciano de Oliveira, destacou a importância da instalação de mais essa base. “Instalamos a terceira base em Novo Progresso, município que, infelizmente, possui uma posição de destaque no desmatamento no Pará; o nosso objetivo é combater toda a degradação ambiental, , desde a exploração ilegal de minério ao desmatamento e tudo aquilo que tem atacado nosso patrimônio ambiental”, acrescentou.

A reunião de alinhamento ocorreu na base operativa “Sargento João de Luiz de Maria Pereira”, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) com a presença das equipes de gestores e coordenadores das ações em Novo Progresso.

O trabalho começou a partir do levamento da Semas no município, para fiscalizar e atuar na prevenção de crimes ambientais. Como informou o coordenador de Fiscalização Ambiental da Semas, Tobias Brancher, "a Semas, por meio do centro de monitoramento, detecta alvos de interesse onde estão ocorrendo ilícitos ambientais; e, a partir da Assessoria de Inteligência Corporativa, faz a depuração desses alvos para repassar às equipes de fiscalização e com o apoio das forças de segurança para fazer cessar o crime ambiental; a prioridade são os locais em que há o desmatamento ativo e posteriormente lavrar os procedimentos cabíveis”.

Suporte

Equipes da Polícia Militar estarão no apoio operacional para as equipes em solo. Segundo o comandante de Missões Especiais (CME), coronel PM Jorge Araújo, mais de 50 homens e mulheres estarão empregados. Todos os procedimentos realizados serão recebidos pela Polícia Civil e dado o encaminhamento necessário, aponta o Diretor de Polícia do Interior, delegado Henisson Jacob.

O subcomandante operacional do Corpo de Bombeiros, coronel Erivaldo Cardoso informou que esas força atuará no combate a incêndios e atendimento pré-hospitalar.

As ações da Operação "Curupira" foram deflagradas em 15 de fevereiro no município de São Félix do Xingu, seguida pela Base de Uruará implantada no dia 25 do mesmo mês. Agora, chegam a Novo Progresso.