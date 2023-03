Operação conjunta apreende maquinário em garimpo de São Félix do Xingu

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, Semas e Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) realizada na última segunda-feira (27), na Base fixa de São Félix do Xingu, resultou na apreensão de cinco escavadeiras que estavam sendo usadas no garimpo Pedra Preta, que fica a 81 quilômetros da sede do município. A lavra estava com as licenças ambientais vencidas, o que levou à ação dos agentes que atuam diariamente na região.

Os maquinários foram localizados durante um patrulhamento aéreo para verificar pontos de desmatamento levantados pela Assessoria Especial de Inteligência e Segurança Corporativa (AISC) da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), no âmbito da "Operação Curupira".

O proprietário do garimpo foi conduzido para prestar depoimento e uma investigação foi instaurada por extração irregular de minério. Além disso, as máquinas apreendidas foram confiscadas pela Semas.

Ualame Machado, secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, enfatizou que essas ações ocorrem de forma ininterrupta para inibir os crimes ambientais. "Vamos seguir nos locais onde já estamos, demonstrando a presença do Estado em não recuar diante de delitos como esse, além da nova base que será implantada em Novo Progresso (município do sudoeste paraense), para expandir a operação”.

Cinco escavadeiras foram apreendidas pela Semas durante a ação (Divulgação / Agência Pará)

A "Operação Curupira" foi desencadeada a partir do decreto governamental que fortalece a presença do Estado em regiões identificadas como críticas para crimes ambientais, como o desmatamento, a exploração ilegal de recursos naturais, incêndios florestais e outros atos ilícitos que causam impactos à natureza.

As ações prosseguem com duas bases fixas implantadas - uma em São Félix do Xingu e outra em Uruará - com a participação de mais de 100 agentes de segurança pública, fiscalização e meio ambiente. As polícias Militar, Civil e Científica, o Corpo de Bombeiros Militar, as secretarias de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), da Fazenda (Sefa) e de Administração Penitenciária (Seap) e a Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) integram as ações da Base Fixa de São Félix do Xingu. O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Segup, é responsável pelo apoio às ações.