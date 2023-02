Garimpo ilegal: Polícia Federal investiga empresas suspeitas de movimentar R$ 271 milhões

Foi deflagrada hoje pela Polícia Federal a Operação Nau dos Quintos, que visa apurar um esquema de compra de ouro ilegal em Roraima. Segundo a corporação, os envolvidos no esquema teriam movimentado R$ 271 milhões ao longo de quatro anos com o garimpo ilegal. A ação cumpre três mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima e determina o bloqueio de bens dos investigados. A investigação teve início após uma denúncia anônima indicar que o proprietário de uma loja de materiais de construção no estado estaria usando sua empresa para movimentar valores com o intuito de adquirir ouro ilegal.

Um dos suspeitos, proprietário da empresa, teria movimentado R$ 162 milhões. A PF afirma que a companhia, que atua regularmente no mercado da construção civil, também era usada para movimentar esses valores ilegais. Além disso, outro investigado, que declara ter rendimentos de R$ 40 mil, teria movimentado mais de R$ 12 milhões em suas contas.