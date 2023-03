Operação ‘Curupira’ completa 20 dias de combate a crimes ambientais no Pará

A Operação “Curupira” completou, nesta segunda-feira (6), vinte dias de combate a crimes ambientais em áreas consideradas críticas no Pará. De acordo com a de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), as ações já resultaram em duas prisões, em flagrante, e 252 abordagens a pessoas, automóveis, motocicletas e caminhões.

Entre os materiais apreendidos estão oito armas de fogo, 153 munições, 10 motores-bomba, 100 sacas de carvão, 35 cabeças de gado e 8 mil litros de combustível. Dentre os crimes ambientais que são alvo da operação, estão o desmatamento, exploração ilegal de recursos naturais, incêndios florestais e outros atos ilícitos que causam impactos à natureza.

Até o momento foram realizadas 23 incursões integradas e quatro ações de barreira para controlar o fluxo de pessoas e mercadorias em áreas pontuais. O trabalho das equipes resultou também no embargo de 213 hectares, o equivalente a 258 campos de futebol. Os agentes apreenderam 14 máquinas e seis conjuntos de máquinas do tipo peneira, utilizados em áreas de garimpo e exploração ilegal.

A operação observa todo e qualquer ilícito ambiental e embargou cinco áreas de garimpo durante as fiscalizações. Foram emitidas 10 validações ambientais e lavrados cinco autos de infração ambiental. Com o uso de drones foram mapeadas cinco áreas de risco. Também houve multa para dois imóveis e apreensão de seis bens por ausência de documentação fiscal.

Bases

A Operação “Curupira” inicialmente instalou em São Félix do Xingu, na região sudeste do Pará, a primeira base fixa para alinhamento, deliberações e demais procedimentos necessários. Serão três bases implantadas para garantir a presença do Estado de forma permanente na região, destaca o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

“Nesses 20 dias de atuação, a operação vem ganhando êxito em ser uma ação permanente de fiscalização e combate aos crimes ambientais. Instalamos recentemente mais uma base fixa no município de Uruará. Tão logo faremos mais uma, a terceira como estava previsto, no município de Novo Progresso. É mais um ponto que demonstra a presença do Estado, a partir do qual combateremos as irregularidades”, afirma o secretário.

A Operação “Curupira” mobiliza servidores das secretarias de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), da Fazenda (Sedfa) e de Administração Penitenciária (Seap); das polícias Militar, Civil e Científica; do Corpo de Bombeiros Militar; Defesa Civil e da Agência de Defesa Agropecuária do Pará. O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) garante o apoio logístico e aéreo.