Operações da PF e Ibama combatem garimpos ilegais em Canaã dos Carajás

Duas operações da Polícia Federal e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), deflagradas na manhã deste sábado (18), desmobilizam garimpos ilegais na zona rural de Canaã dos Carajás, sudeste do Pará, e cumprem mandados de busca e apreensão. Até a última atualização da PF, três motores, sete geradores e um veículo já haviam sido apreendidos.

As operações Vila Nova Jerusalém e Serra Dourada do Cobre mobilizam 50 agentes de segurança, divididos entre as duas áreas, distantes cerca de 15 quilômetros entre si, e contam com o apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da Força Nacional. Veículos e maquinários pesados apreendidos devem ser inutilizados, tendo em vista a impossibilidade de remoção.

Os garimpos desmobilizados são escavações em que são utilizados explosivos para extração de cobre, conhecidas como galerias. Além de ilegal, a atividade causa sério dano ambiental e risco à saúde das próprias pessoas envolvidas.

O garimpo de Vila Nova Jerusalém fica localizado no Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, uma área de proteção federal. Já o de Serra Dourada do Cobre é uma área particular, sem a licença para a extração de minérios. Ambos são pontos recorrentes de extração ilegal de cobre, alvos de operações em agosto e dezembro de 2022.

A investigação iniciou a partir de notícia-crime apresentada acerca da devastação causada nas áreas de extração ilegal de cobre. Foram realizados sobrevoos no local sendo possível constar a existência de intensa atividade nos pontos de extração ilegal de minério.

Os responsáveis podem responder por crimes ambientais, crime de usurpação de recursos da União (extração ilegal de minério), associação criminosa, dentre outros.