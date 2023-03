Acusado de matar mulher a facadas e jogar corpo em canal é condenado a 12 anos de prisão em Belém

​Wenderson Cristiano Paredes dos Santos, 36 anos, foi condenado nesta quinta-feira (30) a 12 anos e 6 meses de prisão pelo crime de homicídio qualificado. O crime ocorreu em maio de 2015, na ilha de Outeiro, em Belém, e vitimou uma mulher identificada como Lídia Oliveira dos Santos, 25 anos, que teve o corpo atirado em um canal, depois de receber várias facadas. As investigações da Polícia Judiciária concluíram que o assassinato foi motivado por dívidas de drogas.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, sendo negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, por já se encontrar preso respondendo ao processo.

A decisão acatou, por maioria de votos, o entendimento do promotor de justiça Reginaldo Alvares de que o réu foi autor de homicídio qualificado pelo uso de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

Acatando parcialmente a tese do defensor Alex Mota Noronha, os jurados não reconheceram a qualificadora do motivo torpe, de que o réu agiu motivado por dívida de droga, conforme conclusão do inquérito e acusação da promotoria. Para o defensor, o réu foi autor do crime de homicídio simples, cuja pena prevista é de 6 a 20 anos de reclusão e as duas qualificadoras não se aplicavam ao caso.

Wenderson confessou ter sido autor das facadas e alegou que a vítima o atingiu com um objeto na cabeça. O acusado disse que percebeu que estava sangrando e resolveu correr atrás da mulher, tomando-lhe a faca que estava em poder da vítima e passou a lhe golpear sem saber quantas vezes, mas negou que a tivesse jogado no canal.

A Polícia Judiciária concluiu que o crime foi motivado por dívida de drogas e que além do Wenderson, o traficante Rai Ferreira, conhecido por Vítor ou Sarda, participou do crime. Porém, durante a audiência de instrução, o réu inocentou o segundo acusado que foi impronunciado.