Paraense presa na Indonésia: julgamento começa na próxima terça (4)

​O julgamento da jovem paraense Manuela Vitória de Araújo Farias, 19 anos, presa por tráfico de drogas na Indonésia, foi marcado para começar na próxima terça-feira (4). A informação foi divulgada pelo advogado Davi Lira da Silva, que trabalha na defesa da moça, nesta terça-feira (28).

Manuela era moradora do bairro do Guamá, em Belém, capital paraense. A jovem está presa desde o dia 31 de dezembro na Ilha de Bali, no país do sudeste asiático, após ter sido flagrada com 2,5 quilos de cocaína.

VEJA MAIS

No país asiático, pessoas detidas com entorpecente podem ser condenadas a pena de morte. Segundo da Silva, na primeira audiência terá início a leitura da denúncia contra a jovem. Em outras fases, há expectativa de que ocorra a instrução do processo, que serve para colher informações sobre o caso e outras provas, e a sentença. Não há prazo para o fim do julgamento.

“Costuma ser rápido, mas é a justiça. Não podemos determinar prazo que se dá conforme a agenda do juízo”, afirmou o advogado.