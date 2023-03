Câmeras de vigilança flagram o momento que homem joga esposa para fora de embarcação; vídeo

Câmeras de vigilância de uma embarcação que atravessava o estreito de Sunda, na Indonésia, flagraram o momento em que um homem carrega a própria esposa e a joga para fora da balsa.

A mulher conseguiu se segurar no parapeito da embarcação e ficou pendurada até ser ajudada por outros passageiros, que se desesperam com a situação. O marido se afasta do local e age normalmente, como se nada tivesse acontecido. Veja o momento:

A vítima consegue voltar ao convés após ser ajudada por outros passageiros. A mulher não prestou queixa contra o marido porque afirmou que ele sofre de distúrbios mentais e não estaria lúcido no momento do ataque.

Mulher sobreviveu 14 dias boiando no mar da Indonésia

Em 2014, uma mulher foi resgatada após passar 14 dias boiando no mar da Indonésia. Ela havia caído da embarcação onde ela e o marido pescavam. Na época, a mulher afirmou que sobreviveu apenas bebendo água da chuva.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)