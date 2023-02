Morador de Abaetetuba desaparece ao cair de embarcação; família faz apelo e Marinha assume as buscas

Um homem, morador de Abaetetuba, no nordeste paraense, identificado como Gleydston Cardim de Matos, desapareceu no último sábado, 18, após cair de uma embarcação na qual trabalhava, próximo à Soure, no Marajó. A família teria ficado sabendo do ocorrido apenas no domingo e o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) só foi comunicado do desaparecimento na segunda-feira, 20. Desde quarta, 22, as buscas foram assumidas pela Marinha do Brasil (MB). As informações são de Notícia Marajó.

Segundo informações de uma prima da vítima, em vídeo que circula na internet no qual familiares pedem ajuda, Gleydston caiu da embarcação por volta das 15h do último sábado, mas a família só ficou sabendo do que aconteceu no domingo. O major Diego de Andrade Cunha, do Grupamento de Bombeiros Militares em Salvaterra, informou ao site do interior que só foram acionados na segunda-feira, 20, o que fez com que dificultasse as buscas.

Ainda segundo o major, o local estimado do desaparecimento de Gleydston fica a mais de 110 quilômetros de Soure, já em mar aberto, o que torna o trabalho incompatível com a capacidade de buscas do Corpo de Bombeiros, sendo necessário o apoio da Marinha. Na quarta-feira, 22, a Marinha assumiu o trabalho de busca e resgate. Major Diego também diz que, dependendo das correntes, Gleydston pode estar entre o Amapá e Salinas.

A redação integrada de O Liberal está em contato com a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) e com o Corpo de Bombeiros para mais informações.