Criança de 11 anos encontra corpo em decomposição em Itaituba

Na tarde de quarta-feira, 22, uma criança de 11 anos de idade encontrou um corpo em decomposição na 1ª rua, com Travessa 13 de Maio, no bairro Irajá, em Itaituba, sudoeste do Pará. A criança estava brincando próximo ao local quando sentiu um odor muito forte e decidiu procurar de onde vinha. Ao encontrar o cadáver, a criança correu para casa avisar à mãe, que chamou a polícia.

As polícias Militar (PM) e Científica do Pará (PCP) estiveram no local, constatando o achado e realizando a remoção do corpo para os devidos exames cadavéricos. As reais causas e/ou circunstâncias da morte ainda são investigadas.

VEJA MAIS

Segundo apurado pelo site Plantão 24h News, o corpo encontrado foi reconhecido como sendo do idoso José Maria Miranda da Silva, mais conhecido como “Zeca”, de 71 anos. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira, 17, momento em que sua família chegou a fazer uma campanha, nas redes sociais, para tentar localizá-lo. O site aponta que José Maria tinha problemas mentais e tomava remédio controlado e teria fugido de casa, quando desapareceu.

"Segundo a esposa da vítima, não era a primeira vez que o idoso saía de casa; todavia, sempre retornava", afirma o site. O reconhecimento do corpo foi feito por familiar, através da vestimenta que o idoso usava no dia em que saiu de casa.

A redação integrada de O Liberal apura mais detalhes com a PC e PCP.