Homem é morto com tiros na cabeça dentro de bar em Marabá

​Um homem identificado como Rogério Aniceta de Freitas foi assassinado a tiros, na madrugada desta quarta-feira (22), no momento em que estava em um bar, na Folha 9, Núcleo Nova Marabá, sudeste do Pará. A polícia registrou o crime por volta das 2h30. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.

Os disparos atingiram a cabeça da vítima, que não teve chance de defesa e morreu na hora. A polícia não informou se a vítima tinha antecedentes criminais ou se vinha sofrendo alguma ameaça.

Os assassinos fugiram, tomando rumo desconhecido. A motivação para o crime está sendo investigada pela Polícia Civil do Pará. Testemunhas deverão ser ouvidas e imagens de câmeras de segurança analisadas.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local do crime e isolaram a área. O corpo de Rogério foi analisado e removido para o Instituto Médico Legal (IML). Peritos da Polícia Científica do Pará (PCP) também coletaram vestígios que poderão ajudar na identificação dos suspeitos, bem como no esclarecimento da dinâmica do homicídio.

Quem tiver informações que possam ajudar a polícia na investigação do caso pode repassar ao Disque-Denúncia, através do número 181. A ligação é gratuita, com anonimato garantido.