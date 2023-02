Deputado estadual do Pará se envolve em confusão com policiais militares em Santarém; vídeo

Circula nas redes sociais um vídeo mostrando o deputado estadual Eraldo Pimenta (MDB) discutindo com policiais militares na PA-360, município de Santarém, oeste do Pará. De acordo com informações, o caso teria acontecido nesta quarta-feira (22), após o trator do parlamentar ser apreendido. A máquina estaria sendo conduzida por um menor de idade.

No vídeo, é possível ver o momento em que o deputado discute com um policial militar. Um segundo agente e outras duas pessoas tentam afastar o parlamentar da confusão. “Tem que tirar essa po*ra e me matar. Me mata! Tá pensando que eu sou o que, rapá?”, dispara Eraldo.

A reportagem do Grupo Liberal solicitou posicionamento à Polícia Militar para saber o que, de fato, aconteceu, e também busca contato com o deputado. Até o fechamento desta edição, ninguém se pronunciou.