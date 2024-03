Criança é resgatada após ser vista andando nua no meio de avenida, em Belém

Uma criança de 1 ano e 8 meses, que estava acompanhada de um cachorro, foi localizada pela Guarda Municipal de Belém (GMB), na madrugada desta quarta-feira (27), perambulando pela avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco.

Os guardas municipais da inspetoria DASAC estavam em patrulhamento no bairro quando, por volta das 3h, viram a criança, nua, e o cachorro, andando no meio da rua. A criança foi acolhida pelos guardas e em seguida os agentes foram tentar achar a família pelo bairro.

Durante a procura, os servidores viram que o portão de uma vila na Travessa do Chaco estava aberto. Os guardas ligaram o giroflex e acionaram a sirene. Os moradores acordaram e entre eles os pais da criança. Em depoimento, os pais relataram que chegaram muito cansados do trabalho, tomaram banho e dormiram e não perceberam que a criança acordou e saiu. A criança e o cachorro foram entregues para a família.

Bebê na Augusto Montenegro

No começo deste ano, um caso parecido aconteceu na avenida Augusto Montenegro, próximo a uma loja de departamentos. Um bebê de cerca 1 de idade foi encontrado sozinho na via. A criança, que estava com uma certidão de nascimento no bolso da bermuda, foi avistada por um casal e acolhida por mototaxistas da localidade.

Ao Conselho Tutelar de Ananindeua, a família do menino informou que a mãe da criança teria sido vítima de emboscada, e estaria internada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), localizado em Ananindeua, informou Walcircley Alcântara, Conselheiro tutelar da Cidade Nova. Os familiares da criança eram de Castanhal, no nordeste do Estado. As autoridades competentes pegaram a criança e cuidaram dela.

A informação sobre a suposta emboscada, em que a mãe da criança teria sido vítima, consta em um relato da ocorrência da delegacia de Polícia Civil de Vila dos Cabanos, em Barcarena. A tia do bebê informou que seu sobrinho estava desaparecido desde o dia 29 de dezembro de 2023, e que a criança estava com a mãe, em Vila dos Cabanos, onde foram passar o Réveillon, mais precisamente em um barraco, no bairro do Burajuba com mais três pessoas: uma mulher e dois homens.

Ela informou que a mãe do bebê só conhecia a mulher, que as três pessoas armaram uma emboscada para tentar matá-la. Desde então, a mãe não teve mais notícias do filho. Segundo os relatos da tia da criança, registrados no boletim de ocorrência, a mãe acredita que seus algozes deixaram a criança com um casal, que reside no mesmo bairro.