Bebê encontrado na Augusto Montenegro: criança de um ano estava sozinha e com certidão de nascimento

Um bebê de aproximadamente um ano, do sexo masculino, foi encontrado sozinho na Avenida Augusto Montenegro, em Belém, próximo a uma loja de departamentos, na tarde desta segunda-feira (1º). A criança, que estava com uma certidão de nascimento no bolso da bermuda, foi avistada por um casal e acolhida por mototaxistas da localidade. O menino foi encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), em Ananindeua.

Segundo a conselheira tutelar Silvéria Loureiro, um boletim de ocorrência está sendo registrado na Delegacia da Mulher em Ananindeua, no bairro do Coqueiro. A conselheira informou que os familiares da criança, oriundos do município de Castanhal, confirmaram que estão a caminho do local. “A criança ficará sob a responsabilidade de um familiar. O conselho tutelar de Castanhal irá fazer o encaminhamento da família para os órgãos de assistência social e psicossocial, para ter certeza de que essa criança irá receber os cuidados necessários”, afirmou Loureiro.

O caso repercutiu nas redes sociais quando por meio de um vídeo, onde aparece o bebê, sozinho, só com um lado dos chinelos e com uma certidão de nascimento no bolso. Ele aparece sendo acolhido por mototaxistas.

A vulnerabilidade da criança comoveu as pessoas, que compartilharam o vídeo em massa, até chegar ao conhecimento dos familiares, que procuraram o Conselho Tutelar de Castanhal. Ao Conselho Tutelar, a família do menino informou que a mãe da criança teria sido vítima de emboscada, e estaria internada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), localizado em Ananindeua.

Ao Conselho Tutelar de Ananindeua, a família do menino informou que a mãe da criança teria sido vítima de emboscada, e estaria internada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), localizado em Ananindeua, informou Walcircley Alcântara, Conselheiro tutelar da Cidade Nova.

“Pegamos a criança, trouxemos ao conselho de tutelar, fizemos os primeiros cuidados de saúde, de higiene, que a criança necessitava, e o conselho tutelar foi acionado por mototaxistas e a população”, disse Alcântara à reportagem. “A mãe está internada no Hospital Metropolitano, aqui de Ananindeua, que foi vítima ao ser alvejada por bala, segundo informações que a gente teve. E que também seriam, supostamente, usuários de drogas. O pai ficou com a criança, e a teria largado no meio da rua. As condições a gente não sabe, porque a criança estava apenas com o chinelinho e portando a sua certidão de nascimento do bolso. Nesse momento, a criança já será entregue pelo conselho de lá [Castanhal] à avó materna que veio de Castanhal”, concluiu.

Família diz que mãe da criança foi vítima de emboscada

A informação sobre a suposta emboscada, em que a mãe da criança teria sido vítima, consta em um relato da ocorrência da delegacia de Polícia Civil de Vila dos Cabanos, em Barcarena. A tia do bebê informou que seu sobrinho estava desaparecido desde o dia 29 de dezembro de 2023, e que a criança estava com a mãe, em Vila dos Cabanos, onde foram passar o Réveillon, mais precisamente em um barraco, no bairro do Burajuba com mais três pessoas: uma mulher e dois homens.

Ela informou que a mãe do bebê só conhecia a mulher, que as três pessoas armaram uma emboscada para tentar matá-la. Desde então, a mãe não teve mais notícias do filho. Segundo os relatos da tia da criança, registrados no boletim de ocorrência, a mãe acredita que seus algozes deixaram a criança com um casal, que reside no mesmo bairro.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à assessoria de comunicação da Polícia Civil.