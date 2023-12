Criança que desapareceu após colisão de embarcações, em Portel, é encontrada morta

Moradores da comunidade São João, em Portel, na ilha do Marajó, encontraram o corpo de uma criança de três anos que estava desaparecido desde o último dia 11 de dezembro, após um acidente entre duas embarcações na zona rural do município. A criança foi encontrada submersa por volta das 7h desta segunda-feira (18). Por conta do avançado estado de decomposição, o sepultamento foi realizado em torno das 8h30. A morte foi confirmada por equipes da Polícia Militar, que estiveram no local. As informações são do portal Notícia Marajó.

Além da PM, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil estiveram na comunidade para dar prosseguimento às investigações. O Corpo de Bombeiros de Breves também realizaram buscas desde o último fim de semana. Informações preliminares dão conta de que ela desapareceu a, município da ilha do Marajó. A Polícia Militar foi acionada para atuar no caso apenas no último domingo (17) quando moradores da região solicitaram ajuda dos militares.

O gestor do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, explicou que a guarnição da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar estava em operação quando foi comunicada por moradores da região sobre o acidente. Conforme relataram, o homem estava acompanhado da esposa dele e de dois filhos. A rabeta em que a família estava colidiu com uma embarcação utilizada para transporte de madeira no caminho entre a comunidade São João e Portel. Em meio ao choque, um dos filhos desapareceu juntamente com a embarcação em que eles estavam. Até a tarde desta segunda-feira (18), não há informações sobre a localização da criança.

Também segundo os relatos dos moradores da área, a embarcação de transporte maior pertencia a um grupo de irmãos da Vila Paricatuba. As autoridades iniciaram diligências e entraram em contato com os proprietários da embarcação envolvida e afirmaram que, na data do acidente, o responsável pela administração da embarcação era o outro irmão e proprietário.

A PM detalhou, ainda, que a polícia não recebeu nenhuma ocorrência sobre o caso. Os pais também não registraram o caso. Os envolvidos no acidente foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. As buscas pela criança continuam. A Polícia Civil informou, em nota, que um inquérito policial foi instaurado na delegacia de Portel para apurar o caso e identificar o piloto da embarcação. A PC também informou que o Corpo de Bombeiros Militar do Pará atuou nas buscas. A Redação Integrada de O Liberal apura mais detalhes sobre o acidente junto ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar.