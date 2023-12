Menino britânico que desapareceu durante férias com a família é encontrado 6 anos depois na França

A Polícia da Grande Manchester (GMP), na Grã-Bretanha, anunciou que um adolescente britânico que havia desaparecido há seis anos, durante uma viagem de férias com a família, foi encontrado. Alex Batty, então com 11 anos, que vivia com a avó, fazia uma viagem com a mãe e o avô a Málaga, na Espanha, em 2017, mas não voltou para casa. Agora com 17 anos, ele foi encontrado no sul da França, perto de Toulouse, e as autoridades francesas trabalham para levar o jovem de volta à Grã-Bretanha.

O menino foi encontrado depois de fugir de uma “comunidade espiritual” localizada na região dos Pirinéus, onde vivia em tendas e caravanas com a mãe e o avô. A "comunidade alternativa" mudava de localização periodicamente.

“Ele está sendo bem cuidado pelas autoridades francesas neste momento...", declarou o chefe assistente do GMP, Chris Sykes, em entrevista coletiva. "Nossa prioridade é levá-lo de volta ao Reino Unido e levá-lo de volta para sua família em Oldham o mais rápido possível, o que deve acontecer nos próximos dias”, continuou.

Ainda não se sabe do paradeiro da mãe de Alex. “Ainda temos algum trabalho a fazer para estabelecer todas as circunstâncias que rodearam o seu desaparecimento e onde ele esteve durante todos estes anos”, disse Sykes.

O jovem conversou com sua avó por videochamada nesta quinta (14).

O que aconteceu

Segundo as autoridades, em setembro de 2017, Alex viajou de férias com a mãe e o avô para Benahavis, um município em Málaga, mas nunca regressou ao Reino Unido. A avó, Susan Caruana, era quem tinha a guarda do menino. Na época, ela suspeitava que o neto pudesse ter sido levado pelo ex-marido e pela filha para o estrangeiro para enveredar num “tipo de vida alternativo”, já que os dois tinham vivido com Alex numa comunidade deste tipo no Marrocos, em 2014.

“Eles não queriam que (o Alex) fosse à escola, não acreditam na educação regular”, dizia a avó na altura.

Após fugir de uma “comunidade espiritual”, o garoto passou dias caminhando sozinho antes de ser encontrado por um entregador, para quem contou a sua história, enquanto pegava uma carona. O trabalhador convenceu o jovem a procurar as autoridades.

"Ele disse que vivia numa espécie de comunidade itinerante. Não estava sob nenhuma coação, mas disse que achava a mãe um pouco estranha e decidiu que não queria esse tipo de vida, e que queria definir seu próprio caminho", relatou Fabien Accidini, o homem que encontrou Alex Batty. Segundo ele, o adolescente disse ainda que chegou a viver em uma casa luxuosa na Espanha com outras 10 pessoas, mas o grupo se mudou para a França em 2021, e no fim de semana passada ele resolveu deixá-los.