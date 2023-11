Empresário brasileiro que desapareceu na Suíça é localizado vivo

O brasileiro Márcio Rodrigues da Silva, que desapareceu na Suíça, foi localizado vivo e está prestando depoimento às autoridades. A informação foi divulgada pela família do empresário na noite desta terça-feira (21). Ao que se sabe, Márcio conseguiu "escapar" de algum local. Um conhecido disse ao site UOL que o empresário chegou a mandar uma mensagem e conversar rápido com a esposa.

"Sabemos que ele está bem cansado, bem exausto, mas está bem. Ele conseguiu fugir. Então, provavelmente, era um cativeiro. Mas não dá para afirmar isso ainda agora", completou, Carlos Roberto Cera.

VEJA MAIS

Relembre o caso

Márcio Rodrigues da Silva é natural de Itupeva (SP). Estava desaparecido desde 8 de novembro, durante uma viagem de negócios para assinar um contrato em Zurique. O empresário chegou a enviar um áudio enviado à esposa, em tom preocupado. Ele chegou a afirmar que teve o passaporte recolhido e que acreditou ter caído em uma cilada.

"Ora por mim, porque eu acho que caiu numa cilada. Meu Deus, daqui a uma meia hora eu vou saber o que vai acontecer comigo. Eles disseram que em 15 minutos, meia hora, me traga o passaporte. Só que eu estou esperando aqui há quase quatro horas. Encontrei com eles, eles tiraram foto do meu rosto, trouxeram uma máquina para fazer as minhas digitais e levaram meu passaporte para fazer um scanner", disse Márcio em áudio cerca de 5 horas após aterrizagem na Suíça.

Pela ideia inicial, Márcio ficaria dois dias para tratar de um investimento fechado pela internet, que teria que ser contratado presencialmente. A esposa, Ana Lúcia Silva, disse ainda que o marido seguiria para a Espanha, onde daria um treinamento. O empresário atua no ramo de produtos terapêuticos. Essa foi a primeira vez que o empresário viajou sozinho a negócio.

Segundo a família do empresário, por não falar alemão, ele havia contratado os dois profissionais para o acompanhar durante a estadia na Suíça. Os familiares não sabem se ele chegou a encontrar os tradutores. Duas malas foram extraviadas e ainda não foram localizadas. Antes de desaparecer, Márcio afirmou que teve as digitais recolhidas, assim como o passaporte. O telefone dele ficou sem sinal pouco tempo depois, informou a esposa em publicação nas redes sociais.

A polícia local abriu uma investigação para apurar o desaparecimento do brasileiro. Um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida foi registrado na Polícia Civil de São Paulo e o Itamaraty foi acionado…