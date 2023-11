Veja o que se sabe sobre o caso de brasileiro que desapareceu durante viagem de negócios à Suíça

Mais de uma semana depois de Márcio Rodrigues da Silva, de 44 anos, desembarcar em Zurique, na Suíça, a família do empresário brasileiro segue sem nenhuma notícia dele. Natural de Itupeva (SP), Márcio, que atua no ramo de produtos terapêuticos, viajou ao país europeu para fechar um negócio - ele deveria assinar documentos de um investimento que havia feito pela internet e precisava fazer isso pessoalmente.

O embarque ocorreu no dia 7 de outubro e, no dia seguinte, 8 de outubro, o empresário chegou ao destino, conforme mostram fotos e vídeo enviados por ele para a esposa, Ana Lúcia da Silva. Porém, no mesmo dia, ele também enviou uma mensagem de áudio preocupante para a mulher.

"Seja o que Deus quiser, tá bom? Eu acho que nós caímos em uma cilada, tá bom? Muito grande. Eu vou torcer para que Deus me mantenha vivo. Eu vou falar uma coisa, amor, de coração: se acontecer alguma coisa comigo, saiba que te amo muito", disse.

Depois dessa mensagem, Márcio não retornou mais as mensagens da esposa e sumiu.

Veja o que se sabe até agora

Segundo o relato da esposa, Márcio Rodrigues da Silva viajou para a Suíça com o objetivo de fechar um negócio que havia feito pela internet.

Ele embarcou no dia 7 de novembro e pousou em Zurique no dia 8.

Assim que chegou na cidade europeia, mandou mensagem e imagens para a esposa, mostrando que o avião em que estava havia aterrissado.

No mesmo dia, Márcio mandou um áudio dizendo que achava que havia "caído em uma cilada".

O empresário parou de responder às mensagens e não foi mais localizado.

Um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida foi registrado pela esposa do empresário. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso foi encaminhado à Polícia Civil.

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) informou que a esposa de Márcio já foi ouvida e que, após diligências, o caso foi encaminhado à Polícia Federal.

O desaparecimento é investigado com apoio da Interpol.