O que significa o nome do papa Leão XIV? Entenda a escolha de Robert Prevost

O cardeal norte-americano Robert Prevost, de 69 anos, foi eleito Papa nesta quinta-feira (8) e adotou o nome Leão XIV, conforme anunciado por um cardeal sênior à multidão reunida na Praça de São Pedro, no Vaticano. A escolha do nome papal, carregada de simbolismo, marca o primeiro indício da direção que o novo pontífice pretende seguir.

Prevost, missionário que atuou por anos no Peru e atualmente liderava o influente Dicastério para os Bispos no Vaticano, tornou-se o primeiro papa nascido nos Estados Unidos nos mais de 2 mil anos de história da Igreja Católica.

Após o tradicional anúncio "Habemus Papam" — "Temos um Papa" — feito da sacada da Basílica de São Pedro, o novo líder católico dirigiu suas primeiras palavras ao público: “A paz esteja com todos vocês.”

Nome indica força em tempos de crise

A escolha do nome Leão XIV remete a um histórico de papas que lideraram a Igreja em períodos de grande desafio. Segundo o padre e comentarista católico Ed Tomlinson, a decisão surpreendeu e pode indicar continuidade na linha de pensamento mais liberal promovida por Francisco. “O nome Leão remete a um papa que pretende ser forte em tempos de crise, historicamente falando”, disse ele ao jornal The Independent.

O último pontífice a adotar o nome Leão foi Leão XIII, que comandou a Igreja entre 1878 e 1903. Antes dele, Leão I, também conhecido como Leão Magno, foi papa entre 440 e 461 e é lembrado por sua liderança firme diante de invasões e conflitos doutrinários. Já Leão XI teve um dos pontificados mais curtos da história, com apenas 27 dias no cargo, em 1605.

Escolha do nome revela intenções

Especialistas destacam que o nome escolhido por um novo Papa costuma refletir sua visão e prioridades. Um “Francisco II”, por exemplo, indicaria a continuidade do foco pastoral e na inclusão dos marginalizados, enquanto nomes como “Pio” remetem a tradições mais conservadoras. “Todo cardeal entra no conclave já com um nome em mente”, observou Natalia Imperatori-Lee, professora de estudos religiosos no Manhattan College.

Com a escolha de Leão XIV, o novo papa envia um primeiro sinal de que pretende enfrentar os desafios atuais da Igreja com firmeza e autoridade.

Do Peru ao Vaticano

Nascido em 1955 em Chicago, nos Estados Unidos, em uma família de origens europeias, Prevost também tem nacionalidade peruana por ter vivido por quase duas décadas no país andino, onde iniciou a carreira como missionário agostiniano e chegou a bispo.

Apesar da proximidade do último papa, considerado progressista, ele tem formação em direito canônico pela Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino, o que pode agradar setores da igreja que privilegiam uma abordagem centrada na teologia.

Além de prefeito dos bispos, Francisco também o nomeou presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, voltada ao estudo de questões referentes à vida e ao desenvolvimento da igreja na região.

Segundo reportagem do jornal The New York Times, Prevost foi elogiado por ter apoiado imigrantes venezuelanos e visitado comunidades remotas no Peru.

Por outro lado, expressou no passado visões menos acolhedoras do que as do papa Francisco em relação a pessoas LGBTQIA+ e, como bispo em Chiclayo, no Peru, se opôs a um plano do governo local para incluir ensinamentos sobre gênero nas escolas.

Foi também criticado por sua condução de casos em que padres foram acusados de abuso sexual. O jornal afirma que não teve sucesso em contactar o cardeal sobre as críticas.

Prevost comentou sobre a responsabilidade dos bispos na luta contra os abusos na igreja em uma entrevista ao Vatican News, em 2023. "Não podemos fechar o coração, a porta da Igreja, às pessoas que sofreram por abusos. A responsabilidade do bispo é grande e acho que ainda temos que fazer esforços consideráveis para responder a esta situação que causa tanta dor na Igreja", disse.