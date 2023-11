Advogado paraense acompanha na Suíça caso de brasileiro desaparecido após supostamente cair em golpe

O advogado paraense Fábio Martinelli mora na Suíça desde julho deste ano e está acompanhando junto com o advogado suíço Davide Cerutti o caso do empresário Márcio Rodrigues da Silva, de 44 anos, que está desaparecido desde o dia 8 de novembro, após desembarcar em Zurique, na Suíça. Eles alertam sobre a atuação de quadrilhas internacionais especializadas em golpes financeiros.

"Acompanhamos o caso com preocupação, seja por alertar sobre a provável existência de quadrilhas internacionais operando localmente, seja por nos compadecemos com o sofrimento da vítima e seus familiares". disse Davide.

Nascido em Itupeva, no interior de São Paulo, o empresáriono aeroporto de Zurique, na Suíça, no dia 7 de novembro para assinar documentos referentes a um investimento virtual, que teria feito com uma empresa. No mesmo dia, ele enviou mensagens e vídeos para a esposa, Ana Lúcia da Silva, mostrando que havia aterrissado no país. A intenção de Márcio era ficar apenas dois dias na Suíça e depois seguiria para a Espanha para dar um treinamento. O empresário atua no ramo de produtos terapêuticos.Segundo Ana Lúcia, após o marido encontrar com um grupo de pessoas dessa suposta empresa, comentou com ela que achava que. "Ora por mim, porque eu acho que caí numa cilada. Meu Deus, daqui a uma meia hora eu vou saber o que vai acontecer comigo. Eles disseram que em 15 minutos, meia hora, me trazem o passaporte. Só que eu estou esperando aqui há quase quatro horas. Encontrei com eles, eles tiraram foto do meu rosto, trouxeram uma máquina para fazer as minhas digitais e levaram meu passaporte para fazer um scanner", Márcio Rodruigues, em um dos áudios para a esposa.

Em outra mensagem, o empresário diz que irá torcer para ficar vivo. "Seja o que Deus quiser, tá bom? Eu acho que nós caímos em uma cilada, tá bom? Muito grande. Eu vou torcer para que Deus me mantenha vivo. Eu vou falar uma coisa, amor, de coração: se acontecer alguma coisa comigo, saiba que te amo muito".

Após enviar essas mensagens para a esposa, Márcio desapareceu. A Interpol e a polícia de Zurique estão à frente das investigações, que seguem em segredo de justiça. A família contratou um dvogado em Zurique para acompanhar o caso de perto.

Empresário contratou tradutores

Márcio não sabe falar alemão e por isso, segundo a família, contratou dois tradutores para acompanhá-lo durante sua estadia na Suíça. Até o momento, não há informações se ele chegou a encontrar com os tradutores. A família informou também que duas malas que pertencem a Márcio foram extraviadas e ainda não foram localizadas.

Advogado alerta para possíveis golpes de quadrilhas internacionais

O paraense Fábio Martinelli alerta sobre fazer negócios no exterior. Segundo ele, é necessário fazer uma pesquisa antes. "Antes de fazer negócios no exterior com pessoas ou empresas desconhecidas, façam uma rápida pesquisa. Jamais adiante qualquer valor significativo ou mesmo compartilhe informações que posteriormente possam ser utilizadas contra você mesmo", alertou.