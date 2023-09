Garoto de 7 anos que estava desaparecido é encontrado com vida dentro de poço, em Castanhal

Moradores da comunidade da Portelinha, no município de Castanhal (PA), conseguiram resgatar, neste domingo (3), um menino de apenas sete anos de idade que havia desaparecido no sábado. Ele foi encontrado com vida no interior de um poço mediante buscas feitas pelos familiares, amigos e populares.

Desde a tarde de sábado, quando a criança desapareceu, começou a mobilização da família e moradores para encontrar o garoto. As buscas prosseguiram noite adentro. O menino havia desaparecido na comunidade da Portelinha, área do bairro Jaderlândia, em Castanhal. A criança teria saído de casa juntamente com a cadelinha de estimação dele e não mais regressou.

A mobilização da família e vizinhos envolveu uma campanha nas redes sociais. Como resultado das buscas, o menino foi encontrado na manhã deste domingo (3), com vida. Ele havia caído em um poço, onde permaneceu por horas até ser encontrado e resgatado pelos moradores, que utilizaram cabos para apanhar a criança. O menino recebeu atendimento e foi encaminhado para a casa dele..