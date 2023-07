Desaparecido: Willian Tiago de Sousa Melo está desaparecido há uma semana

Willian Tiago de Sousa Melo, de 22 anos, está desaparecido desde a última sexta-feira (30/06). O rapaz morava com a tia na Zona Leste de São Paulo e foi visto pela última vez no Terminal Tietê, quando embarcava em um ônibus com destino a Belém-PA.

De acordo com os familiares, o rapaz teve um surto na rodoviária, recusou ajuda do tio e foi o único que não embarcou na viagem. Seu último visto no celular foi às 10h00 da manhã, no mesmo dia.

A família de Tiago, que reside em Capanema e São Paulo, está à procura dele e com esperanças de que o rapaz esteja bem e seguro. “Vou para São Paulo amanhã, mas também vou de ônibus e devo chegar domingo. Com toda esperança Deus vai me mostrar ele”, declarou o avô do rapaz.

Características de Willian Tiago Melo

O rapaz de 22 anos é branco, alto, possui cabelos castanhos escuros e olhos castanhos claros. Foi visto pela última vez na Rodoviária do Tietê usando jeans e uma jaqueta preta.

Se você viu Tiago ou sabe seu paradeiro, entre em contato com os números: (91) 98810-9395- Silvia (Mãe), (91) 98227-4343- Denise Sousa ou (11) 97028-7572- Hislam Melo.

Qualquer outra informação pode ser repassada para o Eu Repórter, canal de comunicação do grupo OLiberal para denúncias.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)