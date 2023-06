Desaparecido em Belém: Francisco Moreira da Silva está desaparecido há mais de um mês

Natural de Ourém-PA, Francisco Moreira da Silva está desaparecido desde o dia 19 de maio, quando veio à Belém para uma viagem com destino a Macapá. Segundo a família, o homem de 40 anos aparenta ter desaparecido antes de pegar a embarcação.

Os documentos de Francisco, também conhecido como ‘Chico’, foram encontrados e devolvidos à família, que continua sem informações sobre o paradeiro dele. “Ele tem problemas com droga e álcool. Talvez ele tenha parado no porto, ingerido bebida e ficado por lá. Minha mãe veio para a cidade, mas não conseguiu encontrar ele”, disse Cricia Moreira, sobrinha de Francisco.

Após a devolução dos documentos, algumas pessoas relataram terem visto Francisco pela cidade. Sem notícias, a família continua a procura do ente querido e com esperanças de encontrá-lo seguro. “Minha família também entrou em contato com o pessoal de Macapá, e nos informaram que ele não havia chegado lá”, completou.

Características de Francisco Moreira da Silva

O homem tem 40 anos, aproximadamente 1,70 cm de altura, cabelo preto e olhos castanhos escuros. Desapareceu no dia 19 de maio deste ano, às 6:00h da manhã quando embarcava para Macapá a trabalho.

Se você tem informações ou sabe o paradeiro de Francisco, entre em contato com os números (91) 98551-0721- Cricia Moreira (Sobrinha), ou (91) 98510-6279- Nani (Esposa). Qualquer outra informação pode ser repassada para o Eu Repórter, canal de comunicação do grupo OLiberal para denúncias.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)