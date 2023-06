DESAPARECIDOS: Victoria Costa Moreira está desaparecida desde o dia 24 de junho

A estudante Victoria Costa Monteiro, de 13 anos, está desaparecida desde o dia 24/06/2023 quando voltava da igreja com os pais, por volta das 22h. Segundo Cleia, a mãe de Victoria, os três retornavam do local do culto quando a menina sumiu entre os carros na Travessa 9 de Janeiro entre Domingos Marreiros e Boaventura da Silva, no bairro de Fátima, em Belém (PA).

No dia do desaparecimento, Victoria estava vestindo uma calça jeans clara, botas, um casaco quadriculado e uma blusa preta por baixo.

VEJA MAIS

Ainda segundo a mãe, um dos seguidores da menina no Instagram a avistou às 23h próximo ao Supermercado Líder da Travessa Quinino Bocaiúva, no bairro da Cremação.

(Foto/Arquivo Pessoal)

Qualquer informação sobre o paradeiro de Victoria pode ser repassado para a família, pelo números: (91) 98804-5142 (Cleia - mãe), (91) 99172-1242 (Wellington - pai), (91) 99375-7328 (Matheus- primo) para a Policía Civil, pelo número 190, ou para o Eu Repórter, canal de comunicação do Grupo Liberal para denúncias, reclamações e informações que auxilia sociedade em diversos casos.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de Oliberal.com)