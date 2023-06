Em 2022, mais de 1.100 pessoas foram registradas como desaparecidas no estado do Pará

Perder um ente querido é uma das maiores dores que o ser humano pode experienciar, e apesar da circunstância não ser a mesma, ter um familiar ou amigo desaparecido pode produzir o mesmo sofrimento, afinal, a esperança de reencontro existe e aumenta a cada dia.

Segundo dados divulgados no estudo do Fórum de Segurança Pública, nomeado ‘Mapa dos Desaparecidos do Brasil', aproximadamente 921 casos de pessoas consideradas desaparecidas foram registrados no estado do Pará no ano de 2021. Já no País, mais de 60 mil ocorrências de desaparecimentos foram feitas no mesmo ano.

O relatório, divulgado em 22 de maio de 2023, mostra ainda o perfil da maioria dos desaparecidos, que têm idades entre 12 e 17 anos. Entre 2019 e 2021, praticamente 30% dos casos correspondiam a essa faixa.

Com o passar dos anos, o número cresceu no país, bem como no estado do Pará. De acordo com a Secretaria Pública e Defesa Social do Pará (Segup), no ano de 2022, entre janeiro e dezembro, foram registrados 1.167 casos de pessoas desaparecidas no estado. No entanto, os dados são referentes a registros feitos apenas no ato do desaparecimento, logo, não é possível afirmar que as pessoas assim registradas permanecem desaparecidas.

Nesse contexto, também é fundamental que os denunciantes realizem retificações de ocorrências, que podem ser feitas por meio das delegacias do município.

Como fazer uma ocorrência de desaparecimento?

No processo de registro de desaparecimento, as primeiras horas após o sumiço e características do desaparecido (a), são essenciais para o caso. O registro deve ser realizado através do boletim de ocorrências nas delegacias ou órgãos da Polícia Civil do estado.

A Lei N°11.259, denominada ‘Lei da Busca Imediata’ publicada em 2005, vigora a investigação de crianças ou adolescentes após a notificação aos órgãos competentes, que tem por dever fornecer os dados necessários à identificação do desaparecido, bem como devem realizar a investigação imediata em casos de desaparecimento.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)