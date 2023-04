Desaparecido no Telégrafo: Alexsandro Trindade Monteiro foi encontrado e está em segurança

Alexsandro Trindade Monteiro, que havia sido dado como desaparecido no dia 6 de abril de 2023, no bairro do Telégrafo Sem Fio, em Belém, foi localizado no último domingo (16) e está em segurança. Segundo Helena Aires, companheira do rapaz, ele estava no município de Santa Bárbara, que fica há 34km da capital paraense.

Caso saiba de alguma informações sobre pessoas desaparecidas, repasse para a Polícia Militar pelo número 190 ou para o Eu Repórter, canal de comunicação do Grupo Oliberal para denúncias, reclamações e informações que auxilia sociedade em diversos casos.

(*Estágiário Gabriel Bentes, sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)