Desaparecido: Paulo Carvalho Monteiro está desaparecido há 32 anos

Paulo Carvalho Monteiro, natural de Belém-PA está desaparecido desde 1991 e era formado em Administração de Empresas. Trinta e dois anos depois, a família ainda não sabe o paradeiro do homem.

Atualmente, o homem teria 62 anos e a família continua na busca pelo ente querido, desejando e rezando pelo dia do reencontro. “Só quem tem um parente desaparecido sabe a dor, angústia, dúvida, a tristeza na alma que isso causa”, relatou a irmã, Fernanda Carvalho Monteiro.

A última atualização sobre o caso foi feita em 2014, no site ‘Desaparecidos do Brasil’, organização não governamental que ajuda famílias a encontrarem entes queridos e amigos desaparecidos. Caso tenha informações sobre Paulo, escreva para o e-mail do site: contato@desaparecidosdobrasil.org

Características de Paulo Carvalho Monteiro

O desaparecido tinha 28 anos na foto. É branco, de olhos e cabelos pretos, com aproximadamente 1,72 cm de altura. Se você viu Paulo ou sabe qualquer informação sobre seu paradeiro, entre em contato com a Polícia Militar através do número 190, ou por meio do Eu Repórter.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Carlos Fellip)